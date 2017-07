Gefährlicher Bug: One Plus 5 soll bei Notruf abstürzen

Mehrere Nutzer berichten über Probleme, Facebook-Video dokumentiert Vorfall

Das One Plus 5 stürzt offenbar bei einigen Usern ab, wenn sie den Notruf wählen. Offenbar hängt der Bug mit der Aktivierung von GPS beim Wählen der Notdienste zusammen. One-Plus-Nutzer Nick Morelli hat das Problem in einem Video auf Facebook dokumentieren können:

Auf Reddit berichten andere User über ähnliche Probleme, auch in Großbritannien soll der Bug schlagend werden. One Plus gab an, dass man den Fall untersuche und betroffene Nutzer bitte, derartige Vorfälle zu melden. Der Bug ist gefährlich, da User keine Chance haben, mit ihrem Gerät den Notdienst zu rufen.

Vorwürfe

Das One Plus 5 steht imagetechnisch unter keinem guten Stern. Vor seinem Erscheinen war dem Hersteller One Plus vorgeworfen worden, bei Benchmarks zu schmuggeln. Das wurde von One Plus dementiert. (red, 19.7.2017)