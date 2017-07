Gemüsemassenauflauf in Wien sorgte für Verkehrschaos

Über 800 Gäste sorgten bei der Restaurant-Eröffnung des VEGGIEZZ Dining Rooms am Opernring 6 für verstopfte Straßen und gestresste Polizisten.

Nach den VEGGIEZZ Restaurants am Salzgries, in der Alserbachstraße und in Graz folgte am 18. Juli die Eröffnung des veganen Dining Rooms am Opernring 6 in 1010 Wien. Der Ansturm war so gewaltig, dass die Straße rund um das Lokal kurzfristig abgesperrt werden musste.

Die junge Marke VEGGIEZZ versteht sich als erstklassiges Restaurant mit ausschließlich veganem Speisen- und Getränke-Angebot, frisch zubereitet aus hochwertigen Zutaten lokaler Provenienz, überwiegend in Bio-Qualität.

Damit begründet VEGGIEZZ eine neue Dimension von purer veganer Fine-Dining-Qualität und grenzt sich so bewusst ab von Fastfood und Durchschnittsangeboten.

Das alles in der modernen, stylish-trendigen Atmosphäre des VEGGIEZZ Dining Rooms, der durch Farben, natürliche Materialien und frische Kräuter den veganen Charakter unterstreicht.

Hinter dem neuen Konzept von VEGGIEZZ steht ein Team junger Unternehmer rund um Geschäftsführer Mag. Richard Gröller, das mit ihrem Konzept schon 2015 mit dem Gewinn des Franchise Newcomer Award und 2016 durch den Gewinn des begehrten Vegan Choice Award aufhorchen ließ.

Gemeinsam mit dem veganen Haubenkoch Siegfried Kröpfl wurde eine umfassende Speisekarte geschaffen, die neben den fast schon obligaten veganen Burgern und Wraps eine Vielzahl interessanter, kreativer Suppen, Vorspeisen, Hauptspeisen und Nachspeisen enthält.

Damit die neue vegane Esskultur auch in den eigenen vier Wänden genossen werden kann, bietet VEGGIEZZ über Foodora auch Lieferungen nach Hause an.

Weitere Informationen finden Sie unter www.veggiezz.at sowie unter www.3c-design.at