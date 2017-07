Erste Österreich-Filiale in der Wiener Innenstadt

Wien – Die Berliner Schuhmanufaktur Shoepassion macht in der Wiener Innenstadt ihre erste Österreich-Filiale auf. Das Unternehmen stellt nach eigenen Angaben handgefertigte Schuhe aus nachhaltig produziertem Leder her und ist derzeit auf Expansionskurs. Mittlerweile verfügt Shoepassion über zehn Filialen in Deutschland, Polen und der Schweiz, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung von EHL. (APA, 19.7.2017)