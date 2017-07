Helmut Holzinger tritt nach sechzehn Jahren ab

Wien – Die Fachhochschulkonferenz (FHK) braucht einen neuen Präsidenten. Helmut Holzinger geht mit Anfang November als Geschäftsführer der Fachhochschule (FH) des bfi Wien in Pension und gibt deshalb seine Funktion als Chef der Interessensvertretung der FH-Erhalter ab, berichtet die "Presse" am Mittwoch. Holzinger war seit 2010 Präsident der FHK, deren neuer Leiter am 13. Oktober gekürt werden soll. (APA, 19.7.2017)