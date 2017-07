O. J. Simpson könnte am 1. Oktober freikommen

Anhörung am Donnerstag, Experten räumen dem Ex-Footballstar gute Chancen ein

Los Angeles – Der ehemalige Footballstar O. J. Simpson, der 2008 wegen eines Raubüberfalls zu 33 Jahren Haft verurteilt wurde, von denen er mindesten neun Jahre absitzen muss, hat gute Chancen, im Oktober frei zu kommen. Am Donnerstag findet diesbezüglich eine Anhörung vor dem Bewährungsausschuss in Carson City in Nevada statt. Simpson ist im Lovelock Correctional Center in Nevada inhaftiert.

Simpson hatte bewaffnet und mit zwei Komplizen einen Andenkenhändler überfallen, um persönliche Erinnerungsstücke aus seiner Sportkarriere an sich zu reißen. Experten räumen dem Ex-Profisportler mit der Häftlingsnummer 1027820 rechtlich formal gute Chancen ein. Einzig seine Vergangenheit könnte ihm einen Strich durch die Rechnung machen, glaubt die Rechtsprofessorin Laurie Levenson im Gespräch mit Reuters. Ansonsten erfüllt er alle Bedingungen für eine vorzeitige Entlassung.

Belastende Vergangenheit

Der heute 70-jährige Simpson stand bekanntlich in einem spektakulären Indizienprozess um die Ermordung seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Lebensgefährten vor Gericht. Die beiden wurden 1994 erstochen, Simpson 1995 vom Vorwurf des Morde freigesprochen. Allerdings wurde er später in einem Zivilprozess für den Tod der beiden verantwortlich gemacht und musste den Hinterbliebenen 33,5 Millionen Dollar Schadenersatz bezahlen. Vor zwei Jahren wurde der Betrag auf 58 Millionen erhöht. (Reuters, red, 19.7.2017)