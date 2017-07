EU-Kommission droht Polen mit Vertragsverletzungsverfahren

PiS-Chef Kaczyński beschimpfte zuvor die Opposition als "Verräter" – Präsident Duda verlangt Überarbeitung des Entwurfs

Warschau – Die EU-Kommission hat am Mittwoch weitere Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen wegen der "systematischen Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit" angekündigt. Eine Entscheidung sei zwar noch nicht gefallen, doch dürfte dies nächste Woche der Fall sein. Die "Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit hat sich deutlich verschärft" und: "Wir sind kurz davor, Artikel 7 auszulösen".

Artikel 7 sieht bei "schwerwiegender und anhaltender Verletzung" der im Vertrag verankerten Werte als schwerste Sanktion eine Aussetzung der Stimmrechte des Mitgliedstaates vor.

Die Brüsseler Behörde meldete "schwerwiegende Bedenken" an und forderte die polnische Regierung auf, ihre umstrittene Justizreform auszusetzen. Der Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans betonte, die Unabhängigkeit des polnischen Justizwesens werde "deutlich untergraben". Nach den polnischen Vorschlägen können Richter die im nationalen Richterrat sitzen, abgesetzt werden – ohne konkrete Begründung. Dazu kämen weitere Maßnahmen, auf die er heute nicht eingehen wolle. "Diese Reformen machen uns Sorge dahingehend, ob sie vereinbar mit der polnischen Verfassung sind". Eine unabhängige Überprüfung der Verfassung sei angesichts des Angriffs auf die Rechtsstaatlichkeit in der gegenwärtigen Lage gar nicht möglich. "So arbeitet doch kein unabhängiges Justizwesen".

Polens Parlament schickt umstrittene Justizreform in Ausschuss

Die Abgeordneten des Sejm, des polnischen Parlaments, verwiesen das Gesetz zu einer umstrittenen Justizreform am Mittwoch zur weiteren Beratung an den zuständigen Ausschuss, der sich umgehend damit befassen dürfte.

Am Dienstagabend hatte die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) zusammen mit ihren Verbündeten das Gesetz, mit dem die Regierung Einfluss auf die Zusammensetzung des Obersten Gerichts nehmen können soll, nach einer von Tumulten geprägten Sitzung in erster Lesung verabschiedet. Trotz des erbitterten Widerstands der Opposition wollte sie dann sofort die zweite und entscheidende Lesung ansetzen. Dem hatte sich Parlaments-Vizepräsident Joachim Brudziński widersetzt und die Debatte auf Mittwochfrüh vertagt.

Präsident Andrzej Duda hat mit seinem Veto gedroht, sollte die Vorlage nicht geändert werden. Die Reform stößt im Ausland auf scharfe Kritik. Auch die EU-Kommission warnt seit Monaten vor der Reform.

Heftige Attacken

Nach einer hitzigen Attacke des Chefs der Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczyński, auf die Opposition hatte das Parlament seine Debatte in der Nacht vertagt. Kaczyński geriet außer sich, als sich Oppositionsabgeordnete bei ihrer Kritik an der Justizreform auf seinen Zwillingsbruder, den verstorbenen Präsidenten Lech Kaczyński, beriefen.

"Wischen Sie sich nicht Ihre Verrätermäuler am Namen meines in heiliger Erinnerung bleibenden Bruders ab", rief der PiS-Chef. "Sie haben ihn zerstört, ermordet. Sie sind Schurken", beschimpfte er die Opposition. Als eine Abgeordnete darauf antworten wollte, brachte Kaczyński sie mit den Worten "Hau ab!" zum Schweigen. Wenige Minuten später verkündete der Vizepräsident des Abgeordnetenhauses, dass die Debatte unterbrochen und am Mittwochmorgen fortgesetzt werde.

Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat in beiden Parlamentskammern die Mehrheit. Sie will offenbar im Eilverfahren eine Justizreform durchsetzen. Ein Gesetz sieht vor, dass das Parlament künftig über die Besetzung des Landesjustizrats entscheiden soll. Dem bisher als unabhängig geltenden Rat obliegt wiederum die Besetzung der Richterposten an den ordentlichen Gerichten im Land.

Präsident Duda drohte mit Veto

Staatschef Andrzej Duda, der aus dem Regierungslager stammt, hatte am Dienstag überraschend eine Überarbeitung des Gesetzesentwurfs gefordert. Der Europarat und die EU sorgen sich angesichts der Reformpläne um Polens Rechtsstaatlichkeit. In mehreren polnischen Städten gingen am Dienstagabend wieder tausende Menschen auf die Straßen, um gegen das Vorhaben zu demonstrieren.

Polens damaliger Präsident Lech Kaczyński, seine Ehefrau und 94 weitere Insassen waren am 10. April 2010 bei einem Flug nach Russland ums Leben gekommen. In Polen ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien um den Absturz. Jaroslaw Kaczyński ist wie viele seiner Landsleute der Ansicht, dass der Absturz der Präsidentenmaschine auf einen Anschlag zurückzuführen ist. Polnische und russische Ermittler waren dagegen zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Zusammenspiel von Pilotenfehlern, dichtem Nebel und einer schlechten Luftüberwachung zu dem Unglück führte. (red, APA, 19.7.2017)