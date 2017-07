Frankreich-Island: Späte Entscheidung

Elfmetertreffer von Eugenie Le Somme in der 86. Minute

Deventer/Tilburg – Mitfavorit Frankreich ist mit einem Zittersieg in die Frauenfußball-EM in den Niederlanden gestartet. In ihrem Auftaktspiel kam die Mannschaft von Trainer Olivier Echouafni am Dienstagabend erst durch den späten Elfmetertreffer von Eugenie Le Sommer (86.) zum 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Island.



In einem temporeichen Spiel waren "Les Bleues" klar feldüberlegen und hatten die besseren Chancen auf ihrer Seite, scheiterten aber immer wieder an der isländischen Torhüterin Gudbjörg Gunnarsdottir. Die größte Chance auf die Führung hatte zunächst Wendie Renard – in der 75. Minute klatschte der Kopfball der Französin jedoch an die Latte. Treffsicherer zeigte sich anschließend Le Sommer aus elf Metern. Elin Metta Jensen hatte zuvor Amandine Henry im Strafraum zu Boden gerissen.



Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (Langenhagen) hatte in einer sehr physischen Begegnung gut zu tun und stellte die Schweizer Innenverteidigerin Rahel Kiwic (Turbine Potsdam) nach Notbremse gegen Burger vom Platz (60.). (ted, sid, 18,7,2017)