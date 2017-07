Matthews ersprintet 16. Etappe

Australier schnellster Mann einer Fluchtgruppe – Gelbes Trikot von Froome nie in Gefahr, nun geht es in die Alpen

Romans-sur-Isère – Der australische Radprofi Michael Matthews vom Team Sunweb hat die 16. Etappe der 104. Tour de France gewonnen. Matthews setzte sich nach 165 km in Romans-sur-Isère im Sprint hauchdünn vor dem Norweger Edvald Boasson Hagen durch. Dritter wurde der Deutsche John Degenkolb (Trek-Segafredo).

Im Kampf um das Gesamtklassement tat sich am Dienstag nichts. Sky-Kapitän Christopher Froome kontrollierte das Rennen mit seinem Team im Hauptfeld, der Brite geht mit 18 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Fabio Aru und 23 Sekunden auf den Franzosen Romain Bardet in die heiße Schlussphase der Großen Schleife.

Fünf Fahrer liegen innerhalb von 77 Sekunden – die beiden Alpen-Etappen am Mittwoch über den legendären Galibier und am Donnerstag mit der Bergankunkt auf dem nicht minder berüchtigten Izoard dürften der stimmungsvolle Höhepunkt dieser außerordentlich spannenden Tour werden.

In einer von starken Winden geprägten Etappe ging es von Beginn an turbulent zu. Das Sunweb-Team um Matthews machte vom Etappenstart an höllisch Tempo, zu spüren bekam das der Mann im Grünen Trikot: Marcel Kittel, der Führende in der Punktewertung kam abgeschlagen ins Ziel und verlor gegenüber Matthews ordentlich an Boden. Von einst 99 Punkten sind nur noch 29 Zähler Vorsprung übrig geblieben. Kittel fuhr samt Begleitern zeitweise rund sechs Minuten hinter dem Feld her, blieb zwar locker innerhalb des Zeitlimits, aber auch ohne Punkte. (sid – 18.7. 2017)

Ergebnisse der 104. Tour de France am Dienstag:

16. Etappe, Le Puy-en-Velay – Romans-sur-Isere (165 km):

1. Michael Matthews (AUS) Sunweb 3:38:15 – Edvald Boasson Hagen (NOR) Dimension Data – 3. John Degenkolb (GER) Trek – 4. Greg Van Avermaet (BEL) BMC – 5. Christophe Laporte (FRA) Solutions Credits – 6. Jens Keukeleire (BEL) Orica – 7. Tony Gallopin (FRA) Lotto – 8. Tiesj Benoot (BEL) Lotto – 9. Maciej Bodnar (POL) Bora – 10. Romain Hardy (FRA) Fortuneo alle gleiche Zeit.

Weiter: 62. Bernhard Eisel, Dimension Data 1:33 Min. – 135. Marco Haller, Katjuscha 16:19 – 146. Michael Gogl (alle AUT) Trek gleiche Zeit.

Gesamtwertung:

1. Christopher Froome (GBR) Team Sky 68:18:36 Std. – 2. Fabio Aru (ITA) Astana +18 Sek. – 3. Romain Bardet (FRA) AG2R 23 – 4. Rigoberto Uran (COL) Cannondale 29 – 5. Mikel Landa (ESP) Sky 1:17 Min. – 6. Simon Yates (GBR) Orica 2:02 – 7. Daniel Martin (IRL) Quick-Step 2:03 – 8. Louis Meintjes (RSA) UAE 6:00 – 9. Damiano Caruso (ITA) BMC 6:05 – 10. Nairo Quintana (COL) Movistar 6:16.

Weiter: 148. Gogl 2:53:40 Std. – 156. Eisel 3:03:03 – 158. Haller 3:07:50.