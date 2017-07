Polen: Regierungspartei PiS will mehr Zugriff auf Oberstes Gericht

Der Streit um politischen Einfluss auf die Polnische Gerichtsbarkeit geht in die nächste Runde

Warschau/Wien – "Schande" und "Sauerei" riefen am Dienstag Oppositionsabgeordnete im polnischen Parlament, als die Debatte über die umstrittene Neuordnung des Obersten Gerichts auf die Tagesordnung kam. Der Gesetzesentwurf ist Teil eines Maßnahmenpakets, mit dem sich die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) nach Ansicht von Kritikern Zugriff auf die Justiz sichern will.

Konkret geht es dabei um das Vorhaben der PiS, alle Richter des Tribunals mit Inkrafttreten der Novelle zwangsweise in den Ruhestand zu versetzen. Über Ausnahmen sowie über die Neubesetzung der frei werdenden Stellen sollte ursprünglich der Justizminister entscheiden.

Änderungen angekündigt

Das Vorhaben hatte für heftige Diskussionen und für Kritik im In- und Ausland gesorgt. Laut Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP kündigte der stellvertretende Justizminister Marcin Warchoł nun Änderungen des Entwurfs an. Man wolle den "Bedenken entgegenkommen" und die Entscheidung über die Richterposten am Obersten Gericht nun doch dem Landesjustizrat überlassen, der auch für die Auswahl anderer Richter zuständig ist.

Der Haken an der Sache: Die Zusammensetzung eben jenes Landesjustizrats war erst vergangene Woche Gegenstand einer anderen Gesetzesinitiative der Regierung, die ebenfalls Anlass zur Sorge um die Gewaltenteilung in Polen gab: Das Parlament, in dem die PiS über eine absolute Mehrheit verfügt, hatte sich dabei das Recht eingeräumt, über einen großen Teil der Mitglieder in dem wichtigen Gremium selbst zu entscheiden. Damit hätte die Regierungspartei ein wichtiges Wort bei der Besetzung von Richterposten im ganzen Land.

"Sterbende Demokratie"

Beides zusammen – die Reform des Landesjustizrats und die des Obersten Gerichts – stellt einen weiteren Höhepunkt im langwierigen Streit um Polens Gerichtsbarkeit dar. Seinen Anfang nahm dieser bereits im Vorjahr, als die Regierung Reformen bei Besetzung und Funktionsweise des Verfassungsgerichts durchsetzte. Unter anderem hatte sich Warschau dadurch ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren der EU eingehandelt, das bisher allerdings weitgehend ergebnislos blieb.

Gegen die aktuelle Justizreform hatten am Wochenende in Warschau und anderen großen Städten tausende Menschen demonstriert. Als am Dienstag die Debatte auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt wurde, forderte Paweł Olszewski von der oppositionellen Bürgerplattform (PO) eine Schweigeminute für die seiner Ansicht nach "sterbende Demokratie" Polens.

Internationale Kritik

Auch aus dem Ausland hagelt es Kritik an den Vorhaben der PiS-Regierung. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin, die polnische Regierung missachte Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. "Die Zeit des Dialogs neigt sich dem Ende zu, meines Erachtens", so Asselborn. Bereits am Montag hatten die Vorsitzenden von fünf großen Fraktionen des Europäischen Parlaments zum Widerstand gegen die Maßnahmen der Regierung im Justizbereich aufgerufen. (Gerald Schubert, 18.7.2017)