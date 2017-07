Wissen sichtbar machen – Wissen kommunizieren

Wissen sichtbar machen:

In Archiven, Sammlungen, Bibliotheken, und Museen schlummern Unmengen an Daten. Um Methoden zu finden, diese für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, veranstaltet die Initiative Open Glam gemeinsam mit dem Land Niederösterreich von 21. bis 23. September einen Kulturhackathon an der FH St. Pölten. Infos und Anmeldungen bis 15. August unter:



Wissen kommunizieren:

Wie man Wissenschaft unter die Leute bringt, ist auch Thema der Summer School "Wissenschaft kommunizieren!", die von 25. bis 27. September an der TU Wien stattfindet und von der deutschen Initiative Wissenschaft im Dialog ausgerichtet wird. Journalisten, Pressesprecher und andere Experten werden vortragen. Anmeldung und weitere Informationen unter der Nummer 0049/30/206 22 95-12 oder info@w-i-d.de. (19.7.2017)