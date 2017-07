Arnautovic vor Rekordtransfer zu West Ham

Der ÖFB-Teamspieler soll kurz vor einem Wechsel von Stoke nach London stehen und könnte so der teuerste österreichische Kicker der Geschichte werden

London – Marko Arnautovic steht laut britischen Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel von Stoke City zu West Ham United. Der 28-Jährige würde bei einer kolportierten Ablösesumme von rund 24 Mio. Pfund (27,34 Mio. Euro) zum teuersten österreichischen Fußballer der Geschichte avancieren und damit Aleksandar Dragovic ablösen, der Leverkusen eine Ablösesumme von 18 Millionen Euro wert war.

Laut "London Evening Standard" soll der Wechsel in den nächsten 48 Stunden offiziell werden. Auch die BBC meldete, dass die beiden Premier-League-Vereine eine Einigung erzielt hätten. Davor war West Ham in den vergangenen Wochen bereits zweimal bei Stoke abgeblitzt.

Arnautovic spielt seit 2014 beim Klub aus den Midlands und erzielte dort 26 Tore.

Hart schon da

Am Dienstag gab West Ham auch die Verpflichtung von Joe Hart bekannt. Der 71-malige englische Team-Keeper wird für ein Jahr von Manchester City ausgeliehen. In der vergangenen Saison spielte der 30-Jährige leihweise beim FC Turin in der Serie A.

Insgesamt absolvierte Hart 302 Premier-League-Spiele für City. Mit der Verpflichtung von Pep Guardiola als Teammanager zu Beginn der vergangenen Saison verlor er jedoch seinen Stammplatz. (red, 19.7.2017)