Leerstand: Niederländer suchen Nachnutzung für ihre Gefängnisse

In den Niederlanden stehen die Gefängnisse leer: Zahlreiche Haftanstalten wurden in den letzten Jahren wegen Mangels an Insassen geschlossen. Als Gründe dafür werden ein Rückgang bei Verbrechen, aber auch eine neue Rechtsphilosophie, die die Rehabilitation dem Wegsperren vorzieht, genannt.