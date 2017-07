Juventus holt Keeper Szczesny von Arsenal

Polens Teamtormann zuletzt an AS Roma verliehen

Turin – Juventus Turin hat den polnischen Nationaltormann Wojciech Szczesny von Arsenal verpflichtet. Das gab der italienische Meister am Dienstag per Videobotschaft auf Twitter bekannt. Zuletzt war der 27-Jährige für zwei Saisonen an Vizemeister AS Roma verliehen. Als Ablösesumme wurden laut "Gazzetta dello Sport" zwölf Millionen Euro nach London überweisen.

Die Höhe der Ablösesumme könnte aufgrund allfälliger Bonuszahlungen noch um drei Millionen Euro steigen. Szczesny wurde als Ersatz für die bereits 39-jährige Tormannlegende Gianluigi Buffon geholt. Ebenfalls um zwölf Millionen Euro soll der italienische Außenverteidiger Mattia De Sciglio zu Juventus wechseln. Der 24-jährige Internationale hatte bisher ausschließlich beim AC Milan gespielt. (APA, red – 18.7. 2017)