Oktoberfestattentat: Auskunftsverweigerung über V-Leute illegal

Karlsruhe sieht Rechte von Grünen und Linken im Bundestag teilweise verletzt

Karlsruhe – Die deutsche Bundesregierung hat nach Überzeugung des deutschen Bundesverfassungsgerichts Grünen und Linken Auskünfte zum V-Leute-Einsatz im Zusammenhang mit dem Oktoberfestattentat von 1980 teilweise zu Unrecht verweigert.

In "eng begrenzten Ausnahmefällen" könne das parlamentarische Informationsinteresse das Recht der Bundesregierung auf Verweigerung von Auskünften zum Einsatz verdeckt handelnder Personen überwiegen, befanden die Verfassungsrichter in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss.

Hintergrund waren zwei Anfragen der Bundestagsfraktionen von Grünen und Linken zu nachrichtendienstlichen Erkenntnissen über den verheerenden Sprengstoffanschlag vom 26. September 1980. Bei der Explosion eines Sprengsatzes am Haupteingang der Wiesn starben damals 13 Menschen, 211 wurden verletzt. (APA, AFP, 18.7.2017)