Wahlkampf und Damenfußball: Die vergangene Woche aus Postersicht

Welche Themen haben die User diese Woche bewegt? Worüber wurde inhaltlich diskutiert, wo herrschte Einigkeit? Welche Dialoge sind aufgefallen? Ein Überblick.

Die großen zentralen Themen der Woche in der Community, waren neben Wahlkampf vor allem die Spiele der Fußball-Damenmannschaft. Innenpolitisch haben die Grenzkontrollen und eine gemeinsame Migrationspolitik von Österreich und Italien für Diskussion gesorgt:

Was die Grünen und die zukünftige Liste von Peter Pilz angeht, ist die Unterstützung in den STANDARD-Foren für letzteres evident. Eine Erklärung, warum die Liste als Alternative positiv betrachtet wird:

Frauen an die Macht

Mitgefiebert haben die User im Liveticker zum Auftaktspiel von Österreichs Fußball-Frauen in Deventer, an diesem Abend ganz klar das Forum, in dem sich die User am meisten aufhielten. In der darauf folgenden Analyse wurde auch eines der Postings zum lustigsten Posting des Vortages gekürt:

Weiter ging es mit den Emotionen beim zweiten Spiel am vergangenen Samstag, als die Österreicherinnen gegen die Favoritinnen der Gruppe, die Französinnen, ein 1:1 schafften:

Insgesamt wurden in diesen beiden Livetickern 5871 Postings verfasst. Das Potenzial, sowohl bei den Fußballerinnen, als auch bei der STANDARD-Community, ist noch längst nicht erschöpft!

Gut kontern will gelernt sein

Die Foren wären nicht die STANDARD-Foren, gäbe es nicht heftige Diskurse und bisweilen sehr gute Konter auf seltsame Postings, die beim Lesen nicht nur den Community Managern das ein oder andere Lächeln entzaubern. Etwa unter einer aktuellen Gerichtsreportage: Es ging um einen Prozess rund um den Angeklagten Madou J., dem von Frau A. eine Vergewaltigung vorgeworfen wurde. Der Angeklagte wurde freigesprochen, auch die Staatsanwältin schien überzeugt und verzichtete auf eine Berufung, die Entscheidung ist daher bereits rechtskräftig. Das am Negativsten bewertete Posting in diesem Forum lautet:

Viele User haben entsprechend gekontert, dieser hier ist einwandfrei:

(Sophie Niedenzu, Stefanie Steinmaurer, 25.7.2017)