Asarenka tritt in Linz an

Ehemalige Nummer eins seit Juni wieder auf der Tour unterwegs

Linz – Wiktoria Asarenka wird beim Tennisturnier in Linz von 7. bis 15. Oktober aufschlagen. "Ich freue mich schon auf das Turnier in Linz, weil ich mich dort sehr wohl gefühlt habe", wurde die ehemalige Weltranglisten-Erste am Dienstag in einer Aussendung zitiert. Die 27-jährige Linz-Siegerin von 2012 hatte nach einer Babypause erst im Juni ihr Comeback auf der WTA-Tour gegeben.

Beim Rasen-Klassiker in Wimbledon war sie im Achtelfinale an der Rumänin Simona Halep gescheitert. (APA – 18.7. 2017)