Industriekonjunktur läuft so gut wie zuletzt vor über neun Jahren

Industriellenvereinigung will Steuer- und Abgabenquote auf 37 Prozent senken. Chefökonom Helmenstein: "Von Jubelstimmung kann keine Rede sein"

Wien – Österreichs Unternehmen geht es so gut wie schon lange nicht mehr. Das Konjunkturbarometer der Industriellenvereinigung (IV), erstellt aus einer Umfrage unter 403 Unternehmen, stieg im zweiten Quartal von 34 auf 39 Punkte. Das ist zwar der höchste Wert seit neuneinhalb Jahren, IV-Chefökonom Christoph Helmenstein möchte dennoch nicht von einem Boom sprechen, sondern nur von einem "Konjunktursommer".

In der Geschichte des IV-Konjunkturbarometers, die bis in die 1970er-Jahre zurückgehe, lag der Höchststand bei 62 Punkten, sagte Helmenstein am Dienstag beim Pressegespräch in Wien. Bei einem neuem Höchststand hätte man mit einem Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent zu rechnen statt der derzeit rund zwei Prozent.

Arbeitszeitverkürzung wäre "wohlstandsmindernd"

"Von Jubelstimmung kann also überhaupt nicht die Rede sein", so Helmenstein. Der Aufschwung sei aber sehr breit, kurzfristig zeichne sich kein Ende ab. Zumindest bis zum Jahresende sollte die Expansion noch anhalten. "Ohne tiefgreifende Strukturreformen kommen wir aber nicht vorwärts." Die Steuer- und Abgabenquote solle am besten auf 37 Prozent gesenkt, administrative Hürden beseitigt und die Arbeitsmotivation gesteigert werden.

Die IV will dazu mehr indirekte und weniger direkte Steuerelemente, weniger Progression und mehr Proportionalität. Für nicht entnommene Gewinne soll die Körperschaftssteuer halbiert werden. Auch flexiblere Arbeitszeiten bleiben auf der Tagesordnung. Eine Arbeitszeitverkürzung dagegen wäre für die Arbeitnehmer wohlstandsmindernd.

Oberer Wendepunkt bei Geschäftslage erreicht

Aufgrund der Umfragewerte geht der IV-Chefökonom davon aus, dass die Geschäftslage der Unternehmen nunmehr ihren oberen Wendepunkt erreicht hat. Sorge bereite vor allem, dass sich die Auslandsaufträge weniger dynamisch entwickeln. "Für die Wirtschaft ist es schwieriger, im Ausland Marktanteile zu halten", so Helmenstein.

Ein Grund dafür seien die Lohnkosten, die im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr in der gewerblichen Wirtschaft laut Eurostat um vier Prozent gestiegen seien, in Deutschland dagegen nur um 1,6 Prozent. Bei der kommenden Metallerlohnrunde sei deshalb eine Lohnpolitik mit Augenmaß nötig, die sich am Preisauftrieb und dem Produktivitätsfortschritt orientiere.

Industrie kann Tempo nicht halten

Nach dem sprunghaften Anstieg des Werts für den Beschäftigtenstand ist dieser im zweiten Quartal von 25 auf 17 Punkte zurückgegangen. Die Industrie könne das Tempo beim Ausbau der Beschäftigung nicht halten. Grund dafür sei die Verknappung im Fachkräfteangebot vor allem in den westlichen Bundesländern. Dennoch dürfte die Arbeitslosigkeit – abseits der Flüchtlingsthematik – spürbar zurückgehen.

Auch Koren sprach sich am Dienstag wie die Nationalratspräsidenten Doris Bures (SPÖ) und Karlheinz Kopf (ÖVP) dafür aus, die beiden im Oktober vor der Wahl geplanten Nationalratssitzungen abzusagen – als Schutz für den Steuerzahler. Es solle nicht dazu kommen, dass wie 2008 in einer 19-stündigen Sitzung 4,3 Milliarden Euro pro Jahr ausgegeben werden. (APA, 18.7.2017)