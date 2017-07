Der Mittelfeldspieler muss nach seinem Ausschluss im Cup zuschauen

Wien – Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil gegen den Austrianer Raphael Holzhauser eine Sperre für zwei Pflichtspiele verhängt, eines davon bedingt auf sechs Monate. Holzhauser war am Freitag im Cupspiel gegen Ebreichsdorf wegen einer Tätlichkeit ausgeschlossen worden. Der Mittelfeldmann fehlt damit beim Meisterschaftsauftakt am Samstag in Altach. (APA, 18.7.2017)