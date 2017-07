Waldbrände halten Südeuropa und Kanada in Atem

Flammen wüten nahe der kroatischen Großstadt Split, im Norden Portugals und in Südfrankreich – Auch in Kanada kämpfen Einsatzkräfte mit Waldbränden

Nizza/Vancouver/Zagreb – Neben dem Balkanstaat Montenegro kämpft die Feuerwehr auch im benachbarten Kroatien gegen schwere Waldbrände. Die Brände erreichten am Montagabend Vororte der zweitgrößten kroatischen Stadt Split an der Adriaküste, wie örtliche Medien berichteten. Ein Einkaufszentrum musste evakuiert werden, mehrere Autos brannten aus.

Dem Fernsehsender HRT zufolge geriet auch die städtische Mülldeponie in Brand. Über der Stadt war dicker schwarzer Rauch zu sehen. Insgesamt wurden den zweiten Tag in Folge mehrere Dutzend Waldbrände in der Gegend um Split gezählt. Mehrere Häuser gerieten bereits in Brand. Rund 400 Feuerwehrleute waren im Einsatz gegen die Flammen. Unterstützung erhielten sie von mehr als hundert Soldaten sowie Löschflugzeugen.

Nato unterstützt Montenegro

Auch in Montenegro ist die Lage angesichts von Waldbränden nach Behördenangaben kritisch. Die Nato-Allianz und ihre Bündnispartner werden den jüngsten Mitgliedstaat Montenegro bei der Bekämpfung der Waldbrände an der Adria-Küste durch die Entsendung von Löschflugzeugen unterstützten, berichteten montenegrinische Medien. Podgorica hatte durch den EU-Zivilschutz-Mechanismus und das Euroatlantische Zentrum für Koordinierung der Katastrophenhilfe EADRCC am Montag um Hilfe ersucht.

Auf der Halbinsel Lustica an der Bucht von Kotor toben seit Sonntag heftige Waldbrände, mehrere hundert Einwohner verschiedener Dörfer sowie Touristen mussten evakuiert werden. Am Dienstag stand gemäß jüngsten Medienberichten die Evakuierung von Bewohnern eines weiteren Dorfes unmittelbar bevor. Starker Wind aus wechselnder Richtung erschwerte in den vergangenen Tagen die Löschbemühungen.

Neue Brände in Portugal

In Portugal brachen unterdessen ebenfalls neue Waldbrände im Norden und in der Mitte des Landes aus. Im Juni waren bei einem verheerenden Waldbrand in Portugal 64 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 250 verletzt worden.

Etwa 450 Feuerwehrmänner haben einen Waldbrand in der Nähe der südfranzösischen Ferienmetropole Nizza unter Kontrolle gebracht. Etwa 100 Hektar Wald gingen bei Castagniers in Flammen auf, berichtete der Nachrichtensender Franceinfo. Der Ort liegt etwa 15 Kilometer nördlich von Nizza.

Die örtliche Präfektur teilte am Dienstag mit, gesperrte Straßen seien wieder für den Verkehr geöffnet. Wegen der Trockenheit und der Hitze gibt es in der Provence und auf der Mittelmeerinsel Korsika immer wieder Brände. Zu Wochenbeginn brannten laut Medien etwa 200 Hektar Buschland in der Nähe der südkorsischen Stadt Bonifacio.

150 Waldbrände in Kanada

Die Waldbrände im Westen Kanadas treiben immer mehr Menschen in die Flucht: Fast 40.000 Bewohner der betroffenen Gebieten mussten bereits ihre Häuser verlassen – so viele wie nie zuvor, wie die Behörden in der Provinz British Columbia am Montag (Ortszeit) mitteilten. Löschflugzeuge und tausende Einsatzkräfte aus dem ganzen Land waren im Einsatz.

Unterstützung erhielten sie von australischen Feuerwehrleuten. "Wenn wir weitere Hilfe benötigen, werden wir auch noch andere Länder anfragen", sagte der kanadische Minister für öffentliche Sicherheit, Ralph Goodale. Den Behörden zufolge wüten in der Region derzeit noch 150 Brände, viele von ihnen waren außer Kontrolle. Seit dem 1. April haben 657 Feuer etwa 190.000 Hektar Land zerstört. Rund 3.000 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Beim Absturz eines Feuerwehrhubschraubers wurde am Samstag der Pilot verletzt. (APA, red, 18.7.2017)