Lucas Auer erhält Testchance bei Force India

Der Tiroler testet für den indischen Rennstall nach dem GP von Budapest

Wien/Silverstone – Lucas Auer wird Formel-1-Testfahrten für Force India absolvieren. Der 22-jährige Tiroler, der um den Meistertitel im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) kämpft, wird für den Rennstall am 1. und 2. August nach dem Großen Preis von Ungarn in Mogyorod beim Young Driver Test im Einsatz sein. Das bestätigte Force India am Dienstag.

Auer, Neffe der Formel-1-Ikone Gerhard Berger, hat in dieser Saison für Aufsehen in der DTM gesorgt. Der Mercedes-Pilot gewann in Hockenheim und Klettwitz Rennen, stand als Zweiter auf dem Norisring ein weiteres Mal auf dem Podest und liegt in der Gesamtwertung nur zwei Punkte hinter dem Schweden Mattias Ekström. (APA, 18.7.2017)