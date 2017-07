Nach 20 Jahren: Automaten-Klassiker "Windjammers" erscheint für PS4

Remasterte Version von DotEmu kommt ende August auch für PS Vita

Der 1994er Arcade-Hit "Windjammers" wird am 29. August für PS4 und PS Vita verfügbar sein. Entwickler DotEmu konnte im Zuge einer Betatestphase genug Feedback sammeln, um das Remaster des Frisbee-Spiels zeitgerecht fertigzustellen.

Mit Hilfe der Community

Arnaud De Sousa von DotEmu gab auf dem PlayStation-Blog bekannt, dass die Community eine wichtige Rolle bei der Entwicklung gespielt hat. Diese konnten zwischen 8. und 12. Juni das Spiel antesten. Auch Ideen der Fans wurden in Betracht gezogen und teilweise ins Spiel eingebaut.

Die Auflösung und Menü-Darstellung des Remasters wurde an heutige Standards angepasst, das Design bleibt allerdings in gewohnter Retro-Optik. Ziel des Spiels ist es, Tore zu erzielen und Punkte zu sammeln. Dabei stehen sich die beiden Spieler gegenüber und versuchen so geschickt wie möglich die Scheibe am Gegner vorbei ins Tor zu befördern. "Windjammers" verzichtet hier auf physikalische Genauigkeit, soll aber auch für kompetitives Gaming ausgelegt sein.

Konkurrenz erhält das Remake von einer modernen Neuinterpretation namens "Disc Jam", die kürzlich ebenfalls für PS4 erschienen ist. (ke, 19.7.2017)