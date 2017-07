Sobotka und De Maizière kritisieren NGOs für Flüchtlingshilfe im Mittelmeer

Vorwurf an Hilfsorganisationen, direkt mit Schlepperbanden vor Libyen zu kooperieren

Wien/Berlin – Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) fordert Strafen für "selbsternannte Seenotretter" im Mittelmeer. Einzelnen Hilfsorganisationen warf er in der "Bild"-Zeitung vom Dienstag vor, direkt mit Schlepperbanden vor der libyschen Küste zu kooperieren.

In Italien seien heuer bereits mehr als 85.000 Flüchtlinge angekommen. "Es ist absehbar, dass sich die Lage zuspitzt, dass das nicht gutgeht", so der Innenminister. Schon jetzt sei "ein Drittel der in Österreich aufgegriffenen Migranten nicht in anderen EU-Staaten registriert worden", sagte Sobotka. "Das heißt: Sie wurden von kriminellen Banden auf illegalen Routen zu uns geschleust."

Sobotka: "Eindringen von Helfern unterbinden"

Wichtig sei, "dass selbsternannte Seenotretter aus Europa nicht mehr bei den Schleusungen helfen, nicht mehr mit den Banden kooperieren", sagt Sobotka. Natürlich dürfe niemand im Mittelmeer ertrinken. "Wir müssen aber trotzdem unterbinden, dass sogenannte Helfer weiterhin mit ihren Booten in libysche Hoheitsgewässer eindringen und dort die Flüchtlinge von den Schleppern direkt übernehmen."

Der deutsche Innenminister Thomas de Maizière kritisiert ebenfalls die Hilfsorganisationen im Mittelmeer. "Die Italiener untersuchen Vorwürfe gegen NGOs. Zum Beispiel, dass Schiffe ihre Transponder regelwidrig abstellen, nicht zu orten sind und so ihre Position verschleiern", sagte de Maizière den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das löst kein Vertrauen aus." Italiens Innenminister Marco Minniti habe ihm erklärt, dass die Schiffe in libysche Gewässer fahren und vor dem Strand ihre Positionslichter einschalten würden, um den Schlepperbooten ein Ziel vorzugeben.

UNHCR: 110.000 Menschen kamen an

Die Hilfsorganisationen weisen die Vorwürfe zurück. "Es wurde immer wieder versucht, uns irgendetwas anzuhängen, doch bis heute wurde nie ein Beweis geliefert", sagte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer der Funke-Mediengruppe. Der Transponder werde nicht gezielt abgestellt. In diesem Jahr kamen laut UN-Flüchtlingshilfswerks bisher 110.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa. 93.000 davon erreichten die EU über einen italienischen Hafen.

Italien blockiert derzeit die Verlängerung der Hilfsmission Sophia, mit der die EU gegen Schlepper im Mittelmeer vorgeht, aber auch Flüchtlinge rettet, die meistens in Libyen in See stechen. Das Sophia-Mandat läuft noch bis zum 27. Juli und muss erneuert werden. Italien fordert im Gegenzug für seine Zustimmung mehr Hilfe der EU-Partner bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise.

Italien irritiert über Kurz

Italiens Regierung zeigt sich indes irritiert über Äußerungen von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) beim EU-Außenministerrat am Montag. "Es wäre mühsam für uns, jede Woche auf die x-te Kehrtwende reagieren zu müssen", sagte Europastaatssekretär Sandro Gozi am Montagabend.

Kurz hatte am Montag Italien vor einem "Weiterwinken" von Flüchtlingen nach Norden gewarnt hat. Notfalls "werden wir die Brennergrenze schützen", drohte Kurz.

"Brennerfrage gelöst"

Die Lage am Brenner sei entspannt, versicherte Gozi. "Die Brennerfrage ist bereits vor einigen Tagen bei einem fruchtbaren Telefongespräch zwischen dem österreichischen Bundeskanzler Christian Kern und Italiens Premier Paolo Gentiloni gelöst worden. Dabei hat Kern hervorgehoben, dass Österreichs Zusammenarbeit mit Italien wirklich gut ist, und die Aussicht, dass Panzer an den Brenner entsendet werden könnten, als Missverständnis bezeichnet", so Gozi.

Die Worte von Kurz wenige Tage nach dem Gespräch zwischen Kern und Gentiloni würden daher wie ein Déjà-vu klingen, kritisierte Gozi: "Wie Kern gesagt hat: Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Italien die Lage an der Grenze nicht unter Kontrolle hat."