Jürgen Melzer sagt Kitz ab, Wildcard für Ofner

Melzer: "Bin nach der Verletzung nicht in der Form für ein Heimturnier." Sebastian Ofner rückt ins Hauptfeld nach

Kitzbühel – Neues aus Kitzbühel: Jürgen Melzer, der bereits im Mai mit einer Wildcard für das Hauptfeld des Generali Open Kitzbühel ausgestattet worden war, muss auf diese nun doch verzichten: "Ich bin nach meiner Verletzung noch nicht in der Form, in der ich für ein Heimturnier gerne sein würde", so Melzer.

Die zweite Veranstalter-Wildcard für das Hauptfeld des Generali Open Kitzbühel geht nun neben Gerald Melzer an den 21-jährigen Steirer Sebastian Ofner. (red, 18.7.2017)