Traumdeutung als Grundlage für die Reiseplanung

Ein Reisepsychologe deutet gängige Traumsymbole und erklärt, warum jemand, der von Fabelwesen träumt, exotische Länder bereisen sollte

Jeder Mensch träumt durchschnittlich drei bis vier Mal pro Nacht. Auch wenn sich am nächsten Morgen viele nicht mehr an alles erinnern können, so gibt es doch wiederkehrende Symbole, die viel über den Träumenden verraten.

Prof. Dr. Alfred Gebert, seines Zeichens Psychologe des Online-Buchungsportals Secret Escapes, deutet gängige Traumsymbole. Das ist zumindest einmal ein anderer Ansatz, wenn man sich nicht sicher ist, wohin die nächste Reise gehen soll.

Traumdeutung: Autofahren

"Eine lange, menschenleere Straße und man selbst sitzt hinter dem Steuer eines Wagens – wer von sich als Autofahrer träumt, hat sein Leben unter Kontrolle und sucht im Urlaub die Weite und die Unabhängigkeit", erklärt Prof. Dr. Gebert, in der Aussendung des Online-Buchungsportals. Das Reiseziel kann nicht weit genug weg sein.

foto: pixabay

In Ländern wie Patagonien oder Neuseeland lassen sich endlose Weiten und das Gefühl von Freiheit erleben. Ist der Träumende Beifahrer, weist dies darauf hin, dass er umsorgt werden möchte, statt selbst Entscheidungen zu treffen. Ideal sind dann Urlaubsorte und Hotels, die ein Programm für Aktivitäten anbieten, wobei der Gast an die Hand genommen wird.

Traumdeutung: Speisen und Getränke

Von einem reich gedeckten Tisch zu träumen, kann zunächst einmal positiv gedeutet werden, denn leckere Speisen tragen zum Wohlbefinden bei, schenken Genuss und Vergnügen. Der Psychologe erklärt: "Wer allerdings regelmäßig von dieser Art des Geniessens träumt, gönnt sich womöglich zu wenig und verzichtet zu oft. Das ist ein Indiz, dass ein wichtiges Bedürfnis im täglichen Leben nicht gestillt wird."

foto: pixabay

Ein Aufenthalt in einem Wellnesshotel mit guter Küche füllt die Reserven wieder auffüllen und der Träumende kann sich darüber bewusst werden, wovon er im täglichen Leben vielleicht etwas mehr benötigt.

Traumdeutung: Fabelwesen

Flatternde Elfen, glitzernde Feen und bunte Einhörner – die Erscheinung von Fabelwesen im Traum kann auf ein besonderes Ereignis hinweisen, das bevorsteht. Es kann aber auch dafür stehen, dass der Träumende den Wunsch nach Exotik verspürt, nach etwas Außergewöhnlichem fernab des Alltags.

foto: pixabay

Zum Beispiel eine Polarkreis-Reise mit Husky-Safari oder einer Rundreise zu den Wundern Indochinas zu den Marmorbergen und dem Parfümfluss in Vietnam.

Traumdeutung: Insel

Eine einsame Insel wie aus dem Bilderbuch und ein Gefühl von Ruhe und Abgeschiedenheit – das Symbol der Insel taucht in vielen Träumen auf. Dahinter kann sich der Hinweis verbergen, den Alltag wieder einmal hinter sich lassen zu wollen und weit weg zur Ruhe zu kommen. "Der Träumende 'muss raus', an einen Ort der Abgeschiedenheit – und das unter einfachsten Bedingungen, um wieder zu innerer Einkehr finden zu können. Er sollte sich bewusst für Entspannung entscheiden", erklärt Prof. Dr. Gebert.

foto: pixabay

Ob ein Strandhotel auf Lanzarote, eine mallorquinische Finca oder ein abgelegenes Resort auf Sardinien – der Urlaub sollte eine Atempause sein.

Traumdeutung: Vorgesetzter

"Ein Traum vom eigenen Chef oder einer Autoritätsperson kann verwirrend sein, weist aber darauf hin, dass der Träumende sich möglicherweise daran gehindert fühlt, selbst seinen Weg zu gehen und Eigenverantwortung zu übernehmen. Er sollte sich nicht davor scheuen, langersehnte Wünsche anzuerkennen und dann auch zu verwirklichen – ein Teil von ihm wünscht sich mehr Ansehen im Leben."

foto: pixabay

Das kann eine Weltreise sein, ein Urlaub auf den Seychellen oder ein Aufenthalt in einem luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel.

Traumdeutung: Gärten und Landschaften

Blühende Landschaften oder farbenprächtige Gärten: Solche Symbole stehen für Zufriedenheit, Liebe und Geborgenheit.

foto: pixabay

Ist der Garten allerdings von einer hohen Mauer umgeben, könnte dies darauf hindeuten, zu sehr auf sich selbst fixiert zu sein und stattdessen mal wieder mit Familie und Freunden in den Urlaub zu fahren, um gemeinsam Zeit zu verbringen.

Traumbedeutung: Irrgarten

Wer von Irrgärten oder Labyrinthen träumt, hat in seinem Leben womöglich zu viele Verstrickungen, die geklärt und gelöst werden sollten. Der Psychologe erklärt: "Der Träumende sollte einige Aspekte in seinem Leben vereinfachen und mögliche Verstrickungen lösen. Dazu kann auch der nächste Urlaub zählen."

foto: pixabay

Es bietet sich ein Rundum-sorglos-Paket in einem Hotel an, mit All-inclusive-Versorgung, einer unkomplizierten Anreise und wenig Organisationsaufwand seitens des Reisenden. (red,4.8.2017)