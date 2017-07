Jerusalem: 50 Verletzte bei Unruhen am Tempelberg

In der Nacht auf Dienstag kam es zu Zusammenstöße wegen verschärften Sicherheitschecks für Muslime

Tel Aviv / Jerusalem – Bei nächtlichen Zusammenstößen mit der Polizei sind in der Nähe des Tempelbergs in Jerusalem rund 50 Palästinenser verletzt worden. 15 von ihnen seien von Gummimantelgeschoßen getroffen worden, teilte das Rote Kreuz am Dienstag mit. Hintergrund der Unruhen sind verschärfte Sicherheitsüberprüfungen muslimischer Gläubiger am Tempelberg.

Die Kontrollen hatte Israel am Sonntag nach einem Attentat eingeführt, bei dem drei israelische Araber am Freitag zwei israelische Polizisten an einem der Zugänge zum Tempelberg tödlich verletzten. Der Tempelberg mit der Klagemauer, der Al-Aksa-Moschee und dem Felsendom ist eine heilige Stätte für Juden und Muslime. Der Streit um die Besuchsrechte, wer also den Hügel betreten und dort beten darf, hatte schon in der Vergangenheit zu Spannungen und Gewalt geführt.



Die Fatah-Partei von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas rief für Mittwoch zu einem "Tag des Zorns" auf. Auch die Hamas und der Islamische Jihad haben zu Protesten und Zusammenstößen mit Sicherheitskräften im Westjordanland und im Gazastreifen aufgerufen.

Kritik an Metalldetektoren

Jerusalems Großmufti Mohammed Ahmed Hussein kritisierte die Sicherheitsschleusen mit Metalldetektoren als Veränderung des Status quo. Palästinenservertreter hatten immer wieder die Befürchtung geäußert, dass Israel nach und nach die Kontrolle über den Tempelberg übernehmen wolle. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte bereits am Freitag betont, dass er den Status quo nicht verändern werde. (APA, 18.7.2017)