Yoga, Zombie, Sandwich: Apple zeigt neue Emojis

Die neuen Symbole sollen im Herbst mit iOS 11 erscheinen und "mehr Diversität" bieten

Apple hat rechtzeitig zum World Emoji Day gezeigt, wie die vor kurzem vom Unicode-Konsortium offiziell bestätigten neuen Emojis in Apple-Betriebssystemen aussehen werden. Künftig sind etwa eine Frau mit Kopftuch, ein Symbol für Yoga, eine stillende Mutter und zahlreiche Tiere und Lebensmittel verfügbar.

foto: apple

"Tausende Emojis"

Laut Apple seien schon jetzt "tausende Emojis" auf iPhone, iPad und Co verfügbar. Die neuen Symbole helfen, "Situationen auf eine lustige Art und Weise zu beschreiben". Apple kündigt die Emojis für kommenden Herbst an, vermutlich sind sie an das alljährliche iOS-Upgrade gekoppelt.

foto: apple

Eigene Interpretationen

Die Vorgaben für die beliebten Symbole stammen vom Unicode Konsortium, Konzerne wie Apple, Microsoft oder Google interpretieren sie dann auf ihre eigene Art und Weise. Apple wich etwa von anderen Herstellern ab, indem es eine Pistole zu einer Wasserpistole machte. (red, 18.7.2017)