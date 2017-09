Dominic Heinzl dockt wieder bei ATV an

In "Heinzl und die VIPs" berichtet er vom Backstage-Bereich der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft auf der Donauinsel

Wien – Dominic Heinzl kehrt zu ATV zurück. In "Heinzl und die VIPs" soll er am 10. August vom Backstage-Bereich der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Wien berichten, bestätigt ATV eine entsprechende Meldung des "Kurier".

In der 48-minütigen Sendung im Hauptabend will Heinzl "nicht nur über Stars und Sternchen" berichten, sondern auch über den organisatorischen Aufwand hinter dem Event. Weitere Ausgaben von "Heinzl und die VIPs" könnten folgen.

"Das Beachvolleyball-Event wird das Promi-Sommer-Highlight, und es freut mich sehr, dass ich es für ATV begleiten kann. Schön, wieder daheim zu sein", wird Heinzl zitiert.

Heinzl präsentierte von 1997 bis 2009 "Hi Society" auf ATV, zuvor war er rund zwölf Jahre und nach seinem ATV-Engagement drei Jahre für den ORF tätig, das Societyformat "Chili" wurde dort Ende 2012 eingestellt. (red, 18.7.2017)