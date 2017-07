"Game of Thrones": Viel Piraterie und überlastete Streaming-Dienste

Die Premiere der siebten Staffel sorgt für enorme Aktivität auf Torrent-Seiten

Die HBO-Serie "Game of Thrones" hat am Montag mit dem Start seiner siebten Staffel erneut bewiesen, dass es die unter Piraten populärste Sendung ist. Rund 130.000 Nutzer teilten die drei beliebtesten Torrents, von millionenfachen Downloads kann ausgegangen werden. Die Serie schlägt jährlich Piraterie-Rekorde, allerdings beobachtet Torrentfreak einen leichten Rückgang der Aktivitäten.

Legale Angebote

Das könnte daran liegen, dass "Games of Thrones" immer unkomplizierter legal verfügbar wird. In Österreich und Deutschland bietet etwa Sky Ticket die Sendung an. Momentan kann dort ein Probe-Abo für einen Euro pro Monat abgeschlossen werden. Der Stream funktionierte am Montagabend problemlos. In anderen Ländern gab es jedoch massive Störungen bei populären Diensten. So waren das indische Hotstar und das australische Foxtel zeitweise nicht mehr erreichbar.

Als Gründe für Piraterie werden vor allem hohe Preise von legalen Angeboten oder schlicht eine fehlende Verfügbarkeit der Inhalte gesehen. (red, 18.7.2017)