Vier Tote bei Tropensturm in Vietnam

Mindestens fünf Vermisste

Hanoi – Bei einem Tropensturm in Vietnam sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mindestens fünf Menschen wurden nach Angaben der Behörden vom Dienstag noch vermisst. Der Sturm namens Talas mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h riss am Montag mehr als 4.000 Hausdächer mit sich. Am schlimmsten betroffen war die Region Nghe An, etwa 320 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Hanoi.

Zudem kenterten laut Behörden 50 Schiffe. Unter den Vermissten sind auch vier Besatzungsmitglieder eines Kohlefrachters, der unterging. In Hanoi standen zahlreiche Straßen unter Wasser. (APA, dpa, 18.7.2017)