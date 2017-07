Ägypten streicht visumsfreie Einreise für Katarer

Kairo – Ägypten verschärft im Streit mit Katar seine Strafmaßnahmen gegen Bürger des Emirats. Bis auf wenige Ausnahmen dürften Katarer künftig nicht mehr visumsfrei nach Ägypten einreisen, kündigte das Außenministerium in Kairo am Montag an. Stattdessen müssten sie sich nun um ein Visum bewerben, um ins Land zu dürfen.

Die bisherige Regelung mache angesichts "der gegenwärtigen Haltung Katars" keinen Sinn mehr. Ausgenommen von der Visumspflicht seien Katarer, die mit Ägyptern verheiratet seien, deren Mütter Ägypterinnen seien oder die in Ägypten studierten. Nach Angaben des Außenministeriums von Katar werden die verschärften Einreisebedingungen ab Donnerstag umgesetzt.

Zusammen mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain wirft Ägypten Katar vor, Terroristen zu finanzieren und mit dem regionalen Erzrivalen Iran gemeinsame Sache zu machen. Die vier Staaten haben deshalb diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu dem Emirat gekappt. Katar weist die Vorwürfe zurück (Reuters, 18.7.2017)