Korruptionsvorwürfe: U-Boot-Deal zwischen Israel und Deutschland vertagt

Wegen Korruptionsermittlungen wurde eine geplante Vertragsunterzeichnung abgesagt

Der Verkauf von drei U-Booten an Israel gerät nun ins Stocken. Aufgrund von Korruptionsvorwürfen wurde die geplante Unterzeichnung eines "Memorandum of understanding" zwischen Deutschland und Israel auf unbestimmte Zeit verschoben. Das berichtet die israelische Tageszeitung "Haaretz". Der Vertrag hätte nächste Woche in Deutschland unterzeichnet werden sollen.

Netanjahu unter Druck

In der Affäre um den geplanten Kauf dreier deutscher U-Boote steht auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unter Druck. Im Zuge der Korruptionsermittlungen bei dem Geschäft wurde vergangene Woche sein persönlicher Rechtsberater und Verwandter David Shimron unter Hausarrest gestellt.

Shimron vertritt auch Miki Ganor, den israelischen Vertriebspartner von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Die Polizei hatte letzte Woche sieben Personen festgenommen, unter ihnen Ganor. Die Festnahmen seien unter anderem wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Betrug erfolgt. Drei der Verdächtigen befänden sich mittlerweile unter Hausarrest.

U-Boote aus Kiel

Bei dem nach Angaben des deutschen Verteidigungsministeriums 1,8 Milliarden Euro teuren Geschäft geht es um drei U-Boote von TKMS in Kiel. Außerdem hat Israel 2015 einen Vertrag zum Kauf von vier Korvetten abgeschlossen.

Laut Medienberichten soll auch Netanyahu im Zuge der Ermittlungen befragt werden. Im Februar hatte das Justizministerium betont, dass er kein Verdächtiger in dem Fall sei.

Shimron und Netanyahu haben die Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen. Netanyahu hat betont, er habe sich beim Kauf der U-Boote nur von Sicherheitserwägungen leiten lassen. (APA, red, 18.7.2017)