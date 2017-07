Feuerwehrleute seit 24 Stunden im Einsatz

Zagreb/Wien – Mehrere Brände brachen am Sonntag laut Medienberichten in Dalmatien aus. Vor allem um die kroatische Hafenstadt Split wüten Feuer. Mehrere Ortschaften wurden evakuiert, die Feuerwehrleute befanden sich am Montag teilweise bereits mehr als 24 Stunden im Einsatz. Eine Entspannung der Lage war vorerst nicht in Sicht. (red, 17.7.2017)