Tour-Hochspannung: Fünf Herausforderer und ein Supertrumpf

Vor der entscheidenden Woche der Tour de France hat der Gesamtführende Christopher Froome alle Trümpfe in der Hand, doch gleich fünf Kontrahenten liegen aussichtsreich im Rennen

Die 104. Tour de France wird in der Schlusswoche zu einem Thriller. Titelverteidiger Christopher Froome ist auch wegen der Stärke seines Teams Sky nach wie vor der Favorit, aber insgesamt sechs Fahrer liegen im Gesamtklassement an der Spitze innerhalb von 1:17 Minuten. Die Alpenetappen am Mittwoch über den Col du Galibier und am Donnerstag auf den Col d'Izoard versprechen Nervenkitzel, die Tour ist so spannend wie seit Jahren nicht.