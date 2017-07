Amokalarm an deutscher Berufsschule

Angeblich bewaffneter Mann in Schule gesehen und auf Motorrad geflüchtet

Esslingen – Ein Mann mit einer Schusswaffe hat am Montag an einer Berufsschule in Esslingen bei Stuttgart Amokalarm ausgelöst. Der Unbekannte war offenbar kurz im Gebäude und entfernte sich dann wieder. Die Polizei durchsuchte die Schule, dabei wurde nach Angaben eines Sprechers aber nichts gefunden. Wenig später wurde im Stadtgebiet ein Mann vorübergehend festgenommen.

Bei dem Verdächtigen handelte es sich offenbar nicht um den gesuchten Mann, teilte die Polizei auf Twitter mit. Sie sucht weiterhin nach einem Unbekannten, von dem diese Beschreibung vorliegt: "Männlich, ca. 180 cm groß, schlank, rotes T-Shirt, blaue Jeans, umgedrehte Camo-Käppi, 3-Tage Bart, Lesebrille, dunkler Teint." Der Verdächtige ist vermutlich mit einem Motorrad geflüchtet. (APA, 17.7.2017)