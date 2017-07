Lebenslauf: So bewerten die Berater Kandidaten

Im Ländervergleich werfen österreichische Berater nicht nur einen genaueren Blick auf die Qualifikationen, sondern auch auf die Persönlichkeit des Kandidaten. "Generell sind die Anforderungen der Personalberater hierzulande wesentlich umfassender, als die Kandidaten annehmen", sagt Trauttenberg. Erwartet wird ein Foto, es besteht Interesse an der persönlichen Motivation, und auch Interessen und Hobbys werden gerne gelesen. Auch Links zu Social-Media-Profilen sowie die Angabe einer Skype-Adresse werden in Österreich bevorzugt. Darüber hinaus schätzen die Verantwortlichen es, wenn Kandidaten bereits für ein bekanntes Unternehmen gearbeitet haben. (lhag, 18.7.2017)

Über die Umfrage:

Die europaweite Umfrage "What's really important on a CV?" der Page Group beruht auf Antworten von 4.245 Kandidaten und 619 Personalberatern aus zwölf Ländern. In Österreich haben 140 Kandidaten, die sich für eine Position über die Webseiten von Michael Page beworben haben, an der Befragung teilgenommen.