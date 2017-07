Fünfjähriger in Favoriten von Pkw erfasst: Knochenbrüche

Lenker konnte Zusammenprall trotz Bremsung nicht mehr verhindern

Wien – Ein fünfjähriger Bub ist am Sonntag in Wien-Favoriten nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht worden. Er war gegen 13 Uhr in der Quellenstraße von einem Auto erfasst worden. Laut dem Fahrzeuglenker rannte der Bub plötzlich auf die Fahrbahn. Der Mann gab an, sofort gebremst zu haben, den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern haben zu können.

Der Bub wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Alkoholtest bei dem Autofahrer verlief negativ. Die Mutter, die Zeugin des Unfalls wurde, konnte bisher nicht zum Unfallhergang befragt werden, da sie einen Schock erlitt. (APA, 17.7.2017)