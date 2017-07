Schwerverletzter vor Tiroler Lokal gefunden

Ursache für Verletzungen unklar

Kirchberg – Ein schwerverletzter 29-Jähriger ist in den frühen Samstagmorgenstunden vor dem Lokal "Fuchslöchl" in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) auf der Fahrbahn liegend aufgefunden worden. Die Ermittlungen hätten bisher keinen Hinweis darauf ergeben, ob sich der Mann durch einen Unfall, eine Auseinandersetzung oder einen Sturz die Verletzungen zugezogen hatte, teilte die Polizei am Montag mit.

Der 29-Jährige war zunächst ins Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert worden, musste dann aber in die Innsbrucker Klinik überstellt werden. Die Exekutive bat um Hinweise aus der Bevölkerung. (APA, 17.7.2017)