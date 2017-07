Zahl ziviler Opfer in Afghanistan auf neuem Höchststand

Seit Jahresanfang wurden 1.662 Menschen getötet, 3581 verletzt

Kabul – Die Zahl ziviler Opfer in Afghanistan hat im ersten Halbjahr 2017 einen neuen Höchststand erreicht. Zwischen Anfang Jänner und Ende Juni wurden bei Gefechten und Anschlägen 1662 Zivilisten getötet und 3581 weitere verletzt, wie die UNO-Mission in Afghanistan (UNAMA) am Montag mitteilte.

Etwa 40 Prozent der Opfer wurden demnach bei Bombenanschlägen getötet, für die meisten Angriffe waren Extremistengruppen wie die Taliban oder dieTerrormiliz Islamischer Staat (IS) verantwortlich. (APA, 17.7.2017)