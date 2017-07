Brutal komisches Duellspiel "Nidhogg 2" erscheint im August

Fortsetzung macht den Sprung von 8-Bit-Grafik auf 16-Bit und bringt viele Neuerungen mit sich

Die Fortsetzung des Duellspiels "Nighogg" erscheint am 15. August für PC und PS4. "Nidhogg 2" macht optisch einen Sprung von 8-Bit-Grafik auf 16-Bit und bringt ausgefeiltere Animationen und zehn abwechslungsreiche Austragungsorte wie ein Schlachthaus oder einen Palast mit sich. Zudem wurden noch mehr Fallen eingebaut, um Gegner ins Verderben stoßen zu können.

messhof Teaser zu "Ndhogg 2"

Der Mehrspielermodus kann wie gehabt lokal und online bestritten werden und erlaubt Duelle zwischen zwei menschlichen Kontrahenten. Dieses Mal darf man sich nicht nur mit Fäusten und Schwertern sondern auch Äxten und Pfeil und Bogen bekämpfen.

Neuerdings dürfen auch Solospieler Dampf ablassen. So kann man in Teil 2 in einem eigenen Single-Player-Modus gegen einen computergesteuerten Gegner antreten. (zw, 17.7.2017)