Austropop-Legende Wilfried gestorben

Wilfried Scheutz war der Antiheld des Austropop. Er kreuzte Rock- und Volksmusik, war in den Charts ganz oben, beim Song Contest ganz hinten, sich selbst immer treu. Nun ist er 67-jährig gestorben

Wien – Im Vergleich zu vielen Austropoppern war Wilfried ein wilder Hund. Das resultierte in platten Zuschreibungen wie Rampensau, die er dennoch bestätigte. Erst später, wie es die Evolution vorschreibt, wurde er gesetzter, ruhiger, ohne die Widerborstigkeit einer geistvollen Renitenz aufzugeben. Nennen wir es Rock 'n' Roll. Da konnte er das Publikum schon einmal mit dressierten Affen vergleichen.

Es verwendete die Sprache, die er im Wirtshaus seiner Mutter gehört hatte. Grad heraus, keine Kringel, keine Schnörkel. Im Austropop stand er als tragende Säule mittendrin und war doch ein Außenseiter. Er wehrte sich dagegen, in die Schublade Austropop gesteckt zu werden, doch irgendwann verschmolz sein Werk mit den Projektionen an seine Person.

Wilfried war oben, er war unten, er war nur eines nie, weg vom Fenster. Bis zuletzt war er eine Konstante der heimischen Musikszene, erst vor einem Monat präsentierte er sein Album "Gut Lack", ein hervorragendes Spätwerk, das leider sein letztes bleiben sollte. Am Sonntag ist Wilfried Scheutz gestorben.

1974 erschien das Debütalbum des am 24. Juni 1950 in Bad Goisern geborenen Musikers und Schauspielers. Schlicht "Wilfried" betitelt, offenbarte es ein egozentrisches Wesen, das mittels eines irrwitzigen Expressionismus originär österreichische Musik schuf und mit dem im Dialekt gehaltenen "Ziwui Ziwui" den weltweit einzigen Hit landete, in dem das Wort "Zechenkas" vorkommt. Der Mann hatte Humor.

Er kreuzte die Volksmusik, mit der er aufgewachsen war, mit der Rockmusik, die irgendwann das Salzkammergut erreichte und den jungen Wilfried infizierte. Mit 14 gründete er eine erste Band: Die Provos.

Abstecher zur EAV

Wilfried maturierte, studierte in Graz und heiratete, bevor seine Karriere losging. Bald aber besang er "styrian schnaps" und kauderwelschte aus einer langen Matte und einem vollen Bart durch rockige Landler wie "Mary oh Mary", mit dem er 1973 die heimische Hitparade anführte. Es war die Zeit, in der Wolfgang Ambros Anlauf zu seiner Karriere nahm und Georg Danzer mit dem wilden Bad Goiserer zusammen Lieder schrieb. Weiter vorne konnte man damals in Österreich nicht sein.

Mit "Ziwui, Ziwui" und einer angestochenen Version des "Kufstein-Lieds" nahm er vorweg, was heute den dämlichen Titel Volks-Rock-'n'-Roll trägt. Mit einem beträchtlichen Unterschied: Rechte Schlagseite hatte Wilfried nie.

Nach den ersten Erfolgen veröffentlichte er eine Reihe von Singles, bis er im großen Format nachlegte. Dazwischen nahm er einen Abstecher und gab bei der Ersten Allgemeinen Verunsicherung den Sänger. Das war, bevor sich dort der Erfolg einstellte und Klaus Eberhartinger das Mikrofon übernahm.

Dorfdiscotauglich

1979 und 1980 erschienen zwei von Produzent Robert Ponger geprägte Arbeiten, die sich zeitgeistig am New Wave orientierten, dabei aber dorfdiscotauglich sein mussten. Ein österreichisches Schicksal – und ein Balanceakt, den Wilfried mit Songs wie "In the Middle of the Night" oder "Telephone Terror" meisterte. 1981 kehrte er zum Austropop zurück und landete mit "Highdelbeeren" einen zart vertrottelten Hit, den er mit dem ihm eigenen Augenzwinkern kredenzte.

Seine Arbeiten aus dieser Zeit schienen wie Emanzipationsbestrebungen der Alpenrepublik gegenüber der Neue Deutschen Welle. Wilfried reimte "Neurosen" auf "Lederhosen", punktete aber eher mit Balladen wie "Laß mi bei dir sein", "Orange" oder "Lauf Hase, lauf". Da wie dort überzeugte er mit einer vom Leben gefärbten Stimme.

Mit dem Song-Contest-Beitrag "Lisa Mona Lisa" fuhr er 1988 seine Karriere fast an die Wand. Null Punkte, die Medien ließen ihren Liebling fallen wie eine heiße Kartoffel. Er schrieb ein Lied mit dem Titel "Der Blues hat mi", seine erste Single nach dem Song Contest nannte er "Danke, Österreich".

Doch er ergab sich nicht dem Selbstmitleid, sondern machte weiter, nahm, was kam, ohne sich anzubiedern. Zur Schleimerei war er untauglich, zu aufrichtig, nicht deppert genug. Dafür war er zur Stelle, wenn es darum ging, in deutlichen Worten Blödsinn als solchen zu benennen. Bis zuletzt, als er auf seinem Album "Gut Lack" über die sogenannten Wutbürger meditierte.

Der ewige Antiheld

In den 1990ern gründete er die A-Capella-Formation 4xang und kreuzte mit ihr Blues, Jazz und Volksmusik. Mit Sohn Hanibal von den 5/8erl in Ehr'n und zwei Freunden spielte er als Fathers 'n' Sons.

2012 erschien mit "Tralalala" nach langer Veröffentlichungspause so etwas wie ein Comeback-Album, das mit dem von einer Orgel tief in den Blues getauchten Opener "Wieder da" einen bestens gereiften Sänger zeigte. Früher führte der Vater seinen Sohn an ihm wichtige Musik, nun revanchierte sich dieser und hielt den Vater auf dem Laufenden. 2014 erschien eine Dokumentation über ihn mit dem treffsicheren Titel "Wilfried Scheutz – Antiheld".

Jetzt ist dieser sympathische, gescheite Außenseiter des Austropop an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Wilfried Scheutz wurde 67 Jahre alt. (Karl Fluch, 17.72017)