Morgen-Update für Montag, den 17.7.2017: Was Wählern wichtig ist, Berliner Flughafen, Game Of Thrones

[Inland] Was Wählern wichtig ist: Inhalte sind das stärkste Motiv

Putschgedenken in Wien: "Türkei wird als Wahlkampfthema benutzt"

[Wirtschaft] Neuer Berliner Airport könnte erst 2019 eröffnet werden

[Etat] "Game of Thrones" ist wieder da: Was Sie vor Beginn von Staffel 7 wissen müssen

[Sport] Rekord: Achter Sieg in Wimbledon für Federer

[Reise] Frisches Design, junge Küche und neue Entdeckungen in Lissabon

[Wetter] Der Montag startet weitgehend sonnig. Nördlich der Donau machen sich aber gegen Mittag erste Wolken bemerkbar und auch über den Bergen werden die Quellwolken allmählich größer. Dennoch scheint auch am Nachmittag immer wieder die Sonne, im Südosten ist es oft sogar strahlend sonnig. 23 bis 30 Grad



[Zum Tag] Der US-amerikanische Schauspieler David Hasselhoff feiert heute seinen 65. Geburtstag. "The Hoff" trat dieses Jahr am Nova Rock im Burgenland mit seinem Hit "Looking for Freedom" auf.