Wiesberger verpasst in Schottland die Top 50

Generalprobe für British Open verpatzt – Cabrera Bello gewinnt im Stechen

Troon – Österreichs Golf-Star Bernd Wiesberger hat am Schlusstag der mit insgesamt 7 Millionen US-Dollar dotierten Scottish Open in Troon wie schon zum Auftakt nur eine 73er-Runde geschafft und fiel so als 51. noch aus den Top 50. Der Burgenländer zeigte zwei Birdies, aber auch drei Bogeys und beendete das Turnier mit dem Gesamtscore von 290 Schlägen zwei über Par.

Die Generalprobe für die British Open auf dem Dundonald Links-Kurs lief für Wiesberger somit nicht nach Wunsch. Bis zum Beginn der Open Championship in Royal Birkdale am Donnerstag bleibt Wiesberger nicht viel Zeit, an seiner Form zu arbeiten.

Cabrera Bello gewinnt

Der Sieg und ein Preisgeld von 1,16 Millionen Dollar ging an Rafa Cabrera Bello. Der Spanier setzte sich im Stechen am ersten Extra-Loch gegen den Engländer Callum Shinkwin durch. Nach vier Runden lagen beide Profis mit jeweils 275 Schlägen gleichauf.

Matthias Schwab erreichte bei den Italian Challenge Open auf Sardinien (ITA) einen siebenten Platz. Bei seinem fünften Profistart absolvierte der Steirer alle vier Runden unter 70 (-17) und bestätigt damit seine kontinuierliche Entwicklung. (APA, 16.7.2017)