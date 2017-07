Niederlande starten mit Sieg in Heim-EM

Gastgeberinnen schlagen Norwegerinnen aufgrund schwacher Chancenauswertung nur knapp

Utrecht – Die Niederlande haben die Fußball-Europameisterschaft der Frauen mit einem 1:0-(0:0)-Sieg gegen Norwegen eröffnet. Das Oranje-Team präsentierte sich am Sonntag im Auftaktspiel im Stadion Galgenwaard von Utrecht dem EM-Mitfavoriten spielerisch überlegen und hatte die besseren Chancen. Zur Matchwinnerin avancierte Shanice van de Sanden mit ihrem Kopftor in der 66. Minute.

Damit feierten die Gastgeberinnen vor 21.732 Zuschauern, unter ihnen König Willem-Alexander, einen Auftakt nach Maß gegen den Vizeeuropameister von 2013. In der zweiten Partie der Gruppe A trafen am Abend Dänemark und EM-Neuling Belgien in Doetinchem aufeinander. (APA, 16.7.2017)