Straßenbahn entgleiste in Meidling: Fünf Verletzte

Wiener Linien richteten Schienenersatzverkehr ein

Wien – Eine Straßenbahn der Linie 62 ist am Sonntagnachmittag in Wien-Meidling entgleist. Der Unfall passierte in der Eichenstraße Ecke Aßmayergasse.

Die Wiener Berufsrettung brachte insgesamt fünf Leichtverletzte im Alter zwischen 23 und 75 Jahren ins Krankenhaus. Unter ihnen war auch der 38-jährige Straßenbahnfahrer. Er musste von Mitarbeitern der Wiener Linien aus der entgleisten Garnitur befreit werden. Wie viele Fahrgäste sich in der Straßenbahn der Linie 62 befunden hatten, blieb unklar.

Unfallursache unklar

Sie war laut einer Unternehmenssprecherin jedenfalls nicht voll besetzt. Warum das Niederflur-Straßenbahnfahrzeug (ULF) entgleiste, muss erst geklärt werden. Das Verkehrsunfallkommando der Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Beamten waren am Sonntagabend an Ort und Stelle mit der Unfallaufnahme beschäftigt.

Die Berufsrettung versorgte die fünf Personen notfallmedizinisch und brachte sie ins Spital. Die drei Männer im Alter zwischen 23 und 38 Jahren sowie eine 75-Jährige hatten sich leichte Verletzungen wie Prellungen oder Abschürfungen zugezogen, sagte Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung. Rund 20 Rettungskräfte waren mit zehn Fahrzeugen, darunter auch dem Katastrophenzug, im Einsatz.

Bei dem Unfall war die Oberleitung gerissen. "Die Schadensbehebung wird sicher noch einige Stunden dauern", sagte die Sprecherin der Wiener Linien. Experten der Wiener Linien bereiteten am Abend die Bergung des Straßenbahnfahrzeugs, das mehr als 40 Tonnen wiegt, vor. (APA, 16.7.2017)