"Angélique":Französische Autorin Anne Golon gestorben

Die Schriftstellerin wude mit der Romanserie "Angelique" berühmt

Versailles – Die französische Buchautorin Anne Golon ist tot. Sie starb am Freitag in Versailles im Alter von 95 Jahren, wie die Nachrichtenagentur AFP in Berufung auf die Tochter der Frau berichtete. Die Schriftstellerin war mit ihren Büchern über das Leben der "Angélique" bekannt geworden.

In mehr als 20 Bänden beschrieb Golon die Geschichte der Tochter eines verarmten Adligen zur Zeit Ludwig XIV. Die Serie wurde mit einer Gesamtauflage von mehr als 150 Millionen Exemplaren zu einem der größten Bucherfolge des 20. Jahrhunderts. Die Erstausgabe erschien vor 60 Jahren. Die Geschichten wurden in mehr als 40 Ländern verlegt und dienten Filmen und Comics als Vorlage. (APA, 16.7.2017)