Auch Altach startet souverän im Cup

Bundesligist dominiert Derby gegen Dornbirn

Dornbirn – Der SCR Altach hat den Sprung in die zweite Rundes des ÖFB-Cups erfolgreich geschafft. Im Lokalduell mit Regionalligist FC Dornbirn setzte sich der Europa-League-Teilnehmer Sonntagmittag mit 5:1 (3:1) durch. Christian Gebauer traf auf der Birkenwiese schon in der 7. Minute zur Altacher Führung, den Schlusspunkt setzte der zur Pause eingewechselte Moumi Ngamaleu.

Der Kameruner ist ein Hoffnungsträger darauf, dass Altach in der Europa-League-Qualifikation gegen Dinamo Brest den Aufstieg schafft. 1:1 endete das Hinspiel, am Donnerstag wartet die Retourpartie in Weißrussland. Ihre Comebacks nach Verletzungspausen gaben in Dornbirn die Verteidiger Andreas Lienhart und Jan Zwischenbrugger. Trainer Klaus Schmidt schonte darüber hinaus einige Stammkräfte.

ÖFB-Cup Ergebnisse, 1. Runde

FC Dornbirn (RL West) – SCR Altach 1:5 (1:3).

Tore: Gurschler (19.) bzw. Gebauer (7.), Salomon (14.), Grbic (21./Elfmeter, 59.), Ngamaleu (85.)

FC Schwarzach (Vorarlbergliga) – Union St. Florian (RL Mitte) 0:3 (0:1)