Austrotürken bei Putschgedenken in Wien: "Türkei wird als Wahlkampfthema benutzt"

UETD-Sprecher hält Auftrittsverbot des türkischen Wirtschaftsministers in Österreich für "undemokratisch und populistisch"

Wien – Über jede Lehne der rund 200 Sessel hängt eine rote Flagge mit Halbmond und Stern. "Wir sind Austrotürken, ich bin stolzer Österreicher", betont Ramazan Aktas, Sprecher der europäisch-türkischen Demokraten Österreich (UETD), in jedem Gespräch, das er mit Journalisten führt. Ausschließlich vor Beginn der Veranstaltung durften Medienvertreter am Sonntag die Halle in Wien-Liesing betreten, in der seine Organisation eine Gedenkfeier zum Jahrestag des gescheiterten Putsches in der Türkei abhielt.

derstandard.at

Am 15. Juli 2016 hatten Teile des türkischen Militärs versucht, die Regierung von Präsident Tayyip Erdogan (AKP) zu stürzen. Offiziellen Angaben zufolge wurden dabei rund 250 Menschen getötet – darunter viele Zivilisten. "Wir hoffen, dass unsere österreichischen Freunde verstehen, was für ein Trauma das ist", sagt Aktas.

Dass seine Vereinigung bloß für den türkischen Staatschef werben wolle, streitet Aktas vehement ab: "Das ist keine Pro-Erdogan-Veranstaltung." Medien, die anderes behaupten würden "Fakenews" verbreiten. "Eurotürken und Welttürken" begingen lediglich gemeinsam den "Tag der Demokratie".

standard/fischer Rund 200 Besucher hatte der Veranstalter UETD in Wien erwartet.

Dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci, der eigentlich auch teilgenommen hätte, war zuvor von ÖVP-Chef und Außenminister Sebastian Kurz in Absprache mit Kanzler Christian Kern (SPÖ) die Einreise nach Österreich verweigert worden. Es bestehe Gefahr für "die öffentliche Ordnung und Sicherheit", da er "ausschließlich zum Zwecke eines öffentlichen Auftritts" kommen wolle, argumentierte Kurz. Daraufhin sagte auch Hamza Dag, der Vizepräsident der türkischen Regierungspartei AKP, seine Teilnahme ab.

UETD-Sprecher Aktas hält das Vorgehen von Kurz für "undemokratisch und populistisch". Österreichische Politiker würden das Thema Türkei benutzen, um im heimischen Wahlkampf zu punkten. Und: "Das war erst der Anfang", ist er überzeugt.

standard/fischer Der türkische Botschafter Mehmet Ferden Çarikçi nahm auch an der Gedenkveranstaltung teil.

Der türkische Botschafter Mehmet Ferden Çarikçi äußerte sich auch zu den EU-Beitrittsverhandlungen: "Kein anderer Kandidat wurde wie die Türkei gedemütigt. Man lässt uns nicht unseren Weg alleine beschreiten", sagt er im Gespräch mit Journalisten vor der Veranstaltung am Sonntag. (Katharina Mittelstaedt, Maria Von Usslar, 16.7.2017)