Chelsea macht für Bakayoko 45 Mio. Euro locker

Monaco-Mittelfeldspieler ist dritter Neuzugang beim englischen Meister

London – Der amtierende englische Meister Chelsea hat am Samstag die Verpflichtung des Mittelfeldspielers Tiemoue Bakayoko bekannt gegeben.

Der 22-Jährige, der im März sein Länderspieldebüt für Frankreich gegeben hatte, wechselte um kolportierte 40 Millionen Pfund (45,5 Mio. Euro) Ablöse vom französischen Champion AS Monaco zu den "Blues", wo er einen Fünfjahresvertrag erhielt.

Dritter Neuzugang

Der zentrale Mittelfeldspieler ist nach Antonio Rüdiger von der AS Roma und Ersatzgoalie Willy Caballero von Manchester City der dritte Transfer in diesem Sommer. "Ich habe mir früher die Spiele von Chelsea angesehen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem fantastischen Trainer (Antonio Conte, Anm.) an der Seite von so vielen tollen Mitspielern", sagte Bakayoko auf der Homepage seines neuen Arbeitgebers.

Auch Juventus Turin und Manchester United war Interesse an dem 22-Jährigen nachgesagt worden. (APA, 15.7.2017)