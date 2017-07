Youtube testet Gifs als Vorschaubilder

Experiment begann vor einigen Wochen, ist vorerst aber nur limitiert

Youtube zeigt in seiner Desktop-Version künftig GIF-Dateien, also kurze Bewegtbilder, als Vorschau zu seinen Videos. Wer mit seiner Maus über ein Vorschaubild fährt, löst eine kurze Animation aus. Das funktioniert vorerst nur bei wenigen Videos. Künftig sollen GIFs aber laut Engadget in Vorschauen zu weitaus mehr Clips zum Einsatz kommen.

Inhalt und Kategorie entscheidend



Das Experiment wurde vor wenigen Wochen begonnen. Ein Eintrag im Hilfe-Forum der Videoplattform weist darauf hin. Inhalt und Kategorie eines Videos sollen laut YouTube entscheiden, ob es eine GIF-Vorschau erhält. (red, 15.7.2017)