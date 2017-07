Drei Tote bei Hochhausbrand auf Hawaii

Zwölf weitere Hausbewohner und ein Feuerwehrmann verletzt – Vier Menschen in Lebensgefahr

Honolulu (Hawaii) – Beim Brand in einem Hochhaus auf Hawaii sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. 13 weitere wurden verletzt, berichteten lokale Medien am Freitag. Die Behörden warnten, dass die Opferzahl steigen könnte. Rettungskräfte durchsuchten noch das 36-stöckige Wohnhaus in Honolulu. Das Feuer sei aber unter Kontrolle, schrieb Bürgermeister Kirk Caldwell auf Twitter.

Flammen und dichter schwarzer Rauch waren zu sehen, Glassplitter zerborstener Fensterscheiben fielen herab. Unter den Toten waren der Zeitung "Honolulu Star Advertiser" zufolge auch eine Frau und ihr erwachsener Sohn. Alle Opfer kamen demnach im 26. Stock ums Leben. Zwölf weitere Bewohner und ein Feuerwehrmann seien verletzt worden. Er und drei weitere Verletzte befinden sich dem Blatt zufolge in Lebensgefahr.

Das Gebäude verfügte über keine Sprinkler-Anlage. Am Rettungseinsatz waren mindestens hundert Feuerwehrleute und mehr als 30 Feuerwehreinheiten beteiligt. Der Brand erstreckte sich über mehrere Etagen. Einige Bewohner klagten, es habe lange gedauert, bis die Feuerwehr das Gebäude erreicht und evakuiert habe. (APA, AFP, 15.7.2017)